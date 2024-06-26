Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц заявил, что Германия не вернется к «старым добрым временам»

Шольц: ФРГ не вернется к старым добрым временам, они не были такими уж хорошими

close
100%
Fabian Sommer/Global Look Press

Германия не вернется к «старым добрым временам». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция выступления которого велась на правительственном канале Phoenix.

Он отметил, что в последнее время ФРГ столкнулась с множеством кризисов.

«Одно ясно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части не были такими уж и хорошими», — сказал канцлер ФРГ.

24 июня Шольц заявил, что правящая коалиция в Германии теряет популярность среди немцев из-за поддержки Украины и антироссийских санкций.

21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Германия опустилась в рейтинге экономической конкурентоспособности ниже Бахрейна и Исландии из-за беспрекословного доверия к США. По словам дипломата, в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнеса IMD Германия располагается между Люксембургом и Таиландом.

Ранее в Германии рассказали о секретной сделке Шольца по «Северному потоку-2».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами