Германия не вернется к «старым добрым временам». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция выступления которого велась на правительственном канале Phoenix.
Он отметил, что в последнее время ФРГ столкнулась с множеством кризисов.
«Одно ясно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части не были такими уж и хорошими», — сказал канцлер ФРГ.
24 июня Шольц заявил, что правящая коалиция в Германии теряет популярность среди немцев из-за поддержки Украины и антироссийских санкций.
21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Германия опустилась в рейтинге экономической конкурентоспособности ниже Бахрейна и Исландии из-за беспрекословного доверия к США. По словам дипломата, в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнеса IMD Германия располагается между Люксембургом и Таиландом.
Ранее в Германии рассказали о секретной сделке Шольца по «Северному потоку-2».