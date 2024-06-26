Германия не вернется к «старым добрым временам». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция выступления которого велась на правительственном канале Phoenix.

Он отметил, что в последнее время ФРГ столкнулась с множеством кризисов.

«Одно ясно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части не были такими уж и хорошими», — сказал канцлер ФРГ.

24 июня Шольц заявил, что правящая коалиция в Германии теряет популярность среди немцев из-за поддержки Украины и антироссийских санкций.

21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Германия опустилась в рейтинге экономической конкурентоспособности ниже Бахрейна и Исландии из-за беспрекословного доверия к США. По словам дипломата, в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнеса IMD Германия располагается между Люксембургом и Таиландом.

Ранее в Германии рассказали о секретной сделке Шольца по «Северному потоку-2».