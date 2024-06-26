КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею

Северная Корея вновь запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщили в Сеуле, передает ТАСС.

В 21:16 (15:16 по московскому времени. — «Газета.Ru») в небе над северными районами провинции Кёнгидо были замечены объекты, которые, как предполагается, являются воздушными шарами, запущенными из Северной Кореи», — следует из сообщения.

Отмечается, что из-за инцидента Международный аэропорт Инчхон отложил или отменил внутренние и международные рейсы на несколько часов. В связи с этим воздушная гавань не обслуживала рейсы 26 июня в период с 1:46 по 4:44 по местному времени (19:46 — 22:44 25 июня мск). Авиарейсы начали выполняться по обычному расписанию с 7:00 по местному времени (1:00 мск).

В ночь на 26 июня КНДР запустила более 250 воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, что стало шестым подобным случаем с конца прошлого месяца. Приблизительно 100 воздушных шаров, главным образом с макулатурой, приземлились в Сеуле и на севере провинции Кенгидо.

Ранее в отправленных КНДР воздушных шарах нашли паразитов.