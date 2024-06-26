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Стала известна причина увольнения двух высокопоставленных украинских чиновников

WSJ: отставка Кубракова и Найема на Украине связана с их контактами с Западом

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Александр Кубраков/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Увольнение министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и руководителя госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема с занимаемых должностей связано с тем, что они поддерживали тесные связи с Западными партнерами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В администрации президента Зеленского их контакты воспринимали как угрозу, сообщили собеседники WSJ. В то же время европейские источники издания отметили, что сильное вмешательство в кадровую политику Украины стало бы ошибкой.

«Риск здесь в том, что, если вы персонализируете свои проблемы, я думаю, вы никуда не придете. Украина проводит реформы... Два шага в правильном направлении и один шаг назад. Важно создать сильные институты. В конце концов, не нам выбирать людей», — заявил один из источников.

9 мая Верховная рада Украины проголосовала за отставку вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Кубракова. За увольнение заместителя главы правительства проголосовали 272 законодателя. При этом сам Кубраков на заседании не присутствовал.

18 июня кабинет министров Украины утвердил отставку Мустафы Найема с поста руководителя госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны.

Ранее в Раде рассказали об кадровом дефиците в министерствах Украины.

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