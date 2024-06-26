Путин подписал указ о переназначении Скворцовой главой ФМБА

Президент РФ Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — говорится в документе.

Впервые Скворцова возглавила ФМБА в январе 2020 года. На этом посту она сменила Владимира Уйбу, который сначала стал заместителем министра здравоохранения РФ, а затем занял пост главы Республики Коми. При этом сама Скворцова в период с мая 2012 года по январь 2020 года занимала пост министра здравоохранения страны.

26 июня российский лидер подписал указ о продлении полномочий Игоря Шувалова на посту председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Он будет занимать соответствующую должность еще как минимум пять лет.

21 июня Елену Фастову назначили первым заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства страны Михаил Мишустин. До этого чиновница занимала должность одного из заместителей главы российского Минсельхоза.

Ранее Путин назначил новых заместителей министра обороны страны.