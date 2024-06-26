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Эксперт: визит Моди в Москву — четкий сигнал Вашингтону

Политолог Шаповалов: визит Моди в Москву имеет большое символическое значение

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Adnan Abidi/Reuters

Первый зарубежный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди после переизбрания имеет большое символическое значение. Такое мнение в разговоре с Tsargrad.tv высказал политолог Владимир Шаповалов. По его словам, тот факт, что поездка намечена в Россию, а не в США, может быть серьезным политическим сигналом.

«Между Россией и Индией поступательно развиваются с очень серьезным прогрессом экономические отношения. Индия в настоящий момент — один из ведущих экономических партнеров России, так же как и Россия для Индии. Россия, как известно, председательствует в этом году в БРИКС, и это еще один важный момент», — сказал Шаповалов.

Он напомнил, что на сегодняшний день страны совместно реализуют масштабные проекты, в том числе транспортный коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей), протяженностью 7200 км.

Как сообщает издание Tribune со ссылкой на источники, Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву.

Отмечается, что визит премьера Индии в Россию знаменателен, поскольку состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок, а также после переизбрания президента РФ Владимира Путина в марте.

Журналисты напоминают, что в последний раз Моди был в России в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. В Москву он приезжал в 2015 году.

Ранее в МИД РФ заявили о планах собрать формат Россия — Индия — Китай.

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