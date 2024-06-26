Соединенные Штаты и страны Запада хотели «поставить на колени» Россию, но все вышло наоборот, Украина потеряла все, что имела. Об этом написало турецкое издание Aydınlık.

В статье говорится, что Вашингтон хотел принять Украину в НАТО. Россия, в свою очередь, заявила, что это приведет к эскалации конфликта. США настояли на своем и в результате Украина потеряла все, что имела, не говоря уже о том, что приобрела.

«Первое, что они сделали — ввели экономические санкции. Они подключили к себе и Европу. Они думали, что смогут поставить Путина на колени, но им это не удалось. В 2023 году экономика РФ выросла на 3,2%. На Западе рост ниже. Они собирались наказать Россию, но все вышло наоборот», — написал автор материала.

Он отметил, что на фоне отсутствия эффекта от введенных санкций, США перешли к классическому методу – терроризму.

24 июня совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Россия ответила на санкции ЕС тем, что расширила список представителей союза, которым запрещен въезд в страну.

Ранее в Кремле прокомментировали введенные против России санкций ЕС.