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Политолог объяснил, почему премьер Индии едет в Россию, а не в США

Политолог Пшеничников: для Индии отношения с Россией приоритетнее, чем с США

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. По мнению эксперта, это прежде всего намерение Нью-Дели показать Вашингтону приоритеты, а также продемонстрировать многовекторность своей политики.

Пшеничников напомнил, что в прошлом году на саммите G20 США объявили о создании совместно с Индией экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа, что было расценено как попытка Вашингтона привязать к себе Нью-Дели через помощь в противостоянии Китаю.

При этом эксперт допустил, что в условиях политической нестабильности, проекты, презентованные Соединенными Штатами, на самом деле были лишь PR-акцией.

«А потому выбор приоритетов для Дели понятен. Потому Моди после своего переизбрания едет в Москву, а не в Вашингтон», — заключил политолог.

Как сообщает издание Tribune со ссылкой на источники, Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву.

Отмечается, что визит премьера Индии в Россию знаменателен, поскольку состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок, а также после переизбрания президента РФ Владимира Путина в марте.

Журналисты напоминают, что в последний раз Моди был в России в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. В Москву он приезжал в 2015 году.

Ранее в Кремле подтвердили подготовку к визиту премьера Индии в РФ.

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