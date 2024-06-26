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Стало известно о страхе Байдена вводить санкции против России

WSJ: Байден опасается роста цен на нефть из-за санкций против РФ перед выборами

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Максим Блинов/РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена на фоне предстоящих президентских выборов опасается, что санкции против России, Ирана и Венесуэлы в нефтяной сфере могут привести к росту цен на топливо. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в Белом доме хотят сохранить стабильные цены на газ, при помощи поступления нефти на мировые рынки, в то же время сохраняя курс на введение санкций против России, Ирана и Венесуэлы в этой сфере.

Подобная политика привела к более мягким, чем ожидалось, рестрикциям в отношении производителей нефти, пишет WSJ.

Чиновник из администрации Байдена уточнил, что глава государства делает все возможное, чтобы обеспечить низкую цену на заправках для простых американцев, поскольку это влияет на повседневную жизнь граждан.

WSJ также цитирует экс-руководителя управления по иностранным активам минфина США Джона Смита, который заявил, что Вашингтон крайне аккуратно вводит санкции, чтобы не навредить экономикам стран Запада.

До этого США стали активнее проводить исследования в отношении турецких компаний, которые могут сотрудничать с Россией в обход санкций.

Ранее России предрекли резкий рост нефтегазовых доходов.

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