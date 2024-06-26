России предрекли резкий рост нефтегазовых доходов

Нефтегазовые доходы России по итогам июня вырастут на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, прогнозируют аналитики Reuters.

По их оценкам, в этом месяце РФ заработает 814 млрд рублей от продажи нефти и газа. Для сравнения: в прошлом июне показатель составил 529 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы российского бюджета по результатам первых пяти месяцев подскочили на 73,5% в годовом выражении, до 4,95 трлн рублей, ранее отчитывался Минфин.

В целом на 2024 год правительство РФ заложило в бюджет доходы федерального бюджета в размере 10,7 трлн рублей от продажи нефти и газа. Это на 21% больше, чем в прошлом году.

До этого сообщалось, что Дания ищет способ ограничить проход кораблей с российской нефтью на борту через Балтийское море.

Ранее были названы последствия новых санкций ЕС для российской экономики.