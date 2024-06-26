Лавров раскритиковал призывы Запада вернуть Украину к границам 1991 года

Утверждения стран Запада о том, что с возвращением Украины к границам 1991 года конфликт в республике прекратится, смешны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на десятых «Примаковских чтениях», передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована только в одном — чтобы со стороны Запада не исходили угрозы ее безопасности.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) озвучил «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о восстановлении границ Украины в границах 1991 года, об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

14 июня 2024 года на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом.

Ранее Лавров заявил, что реалии на поле боя меняются не в пользу Украины.