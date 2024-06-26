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Профессор объяснил, как Ким Чен Ын и Путин поставили Китай в «очень опасную ситуацию»

FT: в случае вступления КНДР в конфликт на стороне РФ Китай будет обязан помочь

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В случае вступления Северной Кореи в военный конфликт на стороне России в соответствии с новым договором между сторонами Китай будет обязан помочь Пхеньяну по аналогичному соглашению 1961 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на замдекана Института международных исследований при Фуданьском университете в Шанхае Шэнь Динли.

В материале отмечается, что в случае потенциального вступления КНДР в какой-либо конфликт на стороне России противники Москвы смогут нанести удары по Северной Корее. При таком развитии событий в действие вступит договор о взаимной обороне между Пхеньяном и Пекином, что поставит КНР «в затруднительное положение».

По словам эксперта, Ким Чен Ын, подписав договор с Россией, поставил Китай в очень опасную ситуацию «без особой надобности», и теперь Пекину нужно будет реагировать.

До этого FT писала, что председатель КНР Си Цзиньпин испытывает дискомфорт и с опаской наблюдает за сближением России и КНДР. Как отмечается в материале, беспокойство китайского лидера связано с тем, что углубление связей между Москвой и Пхеньяном может усилить чувство независимости последнего от Пекина.

Ранее КНДР предупредила США о риске мировой войны из-за действий на Украине.

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