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КНДР предупредила США о риске мировой войны из-за действий на Украине

Reuters: в КНДР пригрозили США мировой войной из-за политики по Украине

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KCNA/Reuters

Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине может спровоцировать новую мировую войну. Об этом пишет Reuters.

По его словам, если Вашингтон продолжит подталкивать Украину к «прокси-войне» с Россией, это может спровоцировать решительную реакцию Москвы, что приведет к глобальному конфликту.

Пак Чон Чхон подчеркнул, что РФ имеет право выбирать «любой вид ответного удара», если ВСУ будут наносить удары американским оружием по российским целям.

До этого государственный департамент США заявил, что возможность поставок оружия Северной Корее из России вызывает «невероятное беспокойство».

«Это, конечно, дестабилизировало бы Корейский полуостров, и потенциально могло бы... это нарушило бы резолюции Совета Безопасности ООН, которые поддержала сама Россия», — сказал журналистам пресс-секретарь ведомства Мэтью Миллер.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.

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