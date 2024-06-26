Политолог объяснил, почему план Трампа по Украине не сработает

Политолог Юрий Кот в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал предложение советников кандидата в президенты США Дональда Трампа заморозить конфликт на Украине, проведя границы по линии боевого соприкосновения. По мнению эксперта, Трамп в свойственной ему манере попытается силой усадить обе стороны за стол переговоров. При этом не понятно, как он собирается воздействовать на Россию.

«Трамп способен это сделать? Сомневаюсь. Единственная сила, которая способна все это провести на Украине, — это Россия. Способен Трамп на эти условия пойти? Честно говоря, у меня нет доверия к этому политическому персонажу, потому что он уже был президентом Америки, он уже много чего наговорил и наобещал, но ничего не сделал», — сказал Кот.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко определил условия остановки боевых действий, подразумевающие в том числе вывод украинских войск с Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

25 июня агентство Reuters сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американских траншей в случае отказа от переговоров с российской стороной. По словам Флейтца, Украина не должна «официально уступать» территории России. При этом он подчеркнул, что ВСУ уже вряд ли удастся восстановить контроль над всей зоной конфликта в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что в США должны учитывать ситуацию на линии соприкосновения, которая складывается на данный момент.

Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине нет.