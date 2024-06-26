Захарова предложила психиатрам изучить слова советника главы офиса Зеленского

Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни, должны изучаться юристами, историками и психиатрами. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Заявление, которое сделал Подоляк, должно сейчас изучаться и юристами, и историками. Кстати говоря, и психиатрами в том числе», — заявила она. По ее мнению, изучение поможет понять, как человек может докатиться до таких высказываний.

24 июня Подоляк после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю заявил, что в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни. Он назвал полуостров «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей».

Накануне ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее в акватории пляжа у Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас от ATACMS.