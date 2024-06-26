Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об отстаивании Россией верховенства закона

Путин: РФ отстаивает верховенство закона внутри страны и на международной арене

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ отстаивает принцип верховенства закона во внутригосударственной жизни и на международной арене. Его слова приводятся в приветственной телеграмме организаторам и гостям XII Петербургского международного юридического форума, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, в современных условиях именно общепризнанные юридические нормы остаются прочным фундаментом, на котором должна строиться работа по укреплению стабильности на планете, защите суверенитета и территориальной целостности государств, а также прав и свобод человека.

Российский лидер отметил неоспоримость ключевой роли права в решении глобальных и региональных проблем, развитии гуманитарных и экономических связей, а также в борьбе с общими угрозами.

До этого Путин заявлял, что межгосударственное объединение БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры.

25 июня представитель делегации России в Совете по правам человека ООН Ярослав Еремин заявил о незаконном удержании власти на Украине.

Ранее Путин охарактеризовал инициативы РФ по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами