Президент России Владимир Путин заявил, что РФ отстаивает принцип верховенства закона во внутригосударственной жизни и на международной арене. Его слова приводятся в приветственной телеграмме организаторам и гостям XII Петербургского международного юридического форума, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, в современных условиях именно общепризнанные юридические нормы остаются прочным фундаментом, на котором должна строиться работа по укреплению стабильности на планете, защите суверенитета и территориальной целостности государств, а также прав и свобод человека.

Российский лидер отметил неоспоримость ключевой роли права в решении глобальных и региональных проблем, развитии гуманитарных и экономических связей, а также в борьбе с общими угрозами.

До этого Путин заявлял, что межгосударственное объединение БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры.

25 июня представитель делегации России в Совете по правам человека ООН Ярослав Еремин заявил о незаконном удержании власти на Украине.

Ранее Путин охарактеризовал инициативы РФ по Украине.