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Британия попросила Трампа не блокировать помощь Украине в случае его победы на выборах

Кэмерон заявил, что просил Трампа не блокировать помощь Украине в будущем

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Justin Lane/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе одной из встреч просил бывшего президента США Дональда Трампа не блокировать финансовую поддержку Украине в случае победы на выборах в ноябре. Об этом министр рассказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Кэмерона, спикер палаты представителей США Майк Джонсон хотел проголосовать за выделение денег Украине, но он также хотел сохранить свой пост.

«И я подумал, что важно постараться убедиться, что Трамп поддержит его в достаточной степени, чтобы это сделать, что в итоге и произошло», — сказал британский министр.

Кэмерон добавил, что в республиканской партии США есть сильные разногласия относительно поддержки Украины.

Министр считает, что понять мнение Трампа по Украине очень сложно. По его словам, ключевой момент заключается в том, что если в ноябре все еще продолжится украинский конфликт, а Россия «отступит», тогда Трамп захочет поддержать «победившую сторону».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее советники Трампа представили ему мирный план по урегулированию конфликта на Украине в случае его победы на президентских выборах в США.

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