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Захарова отреагировала на обвинения США из-за запрета европейских СМИ в России

Захарова указала США, что блокировка европейских СМИ в РФ стала ответной мерой

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила Соединенным Штатам, что ограничение работы ряда западных СМИ на территории России стало ответной мерой. Так в своем Telegram-канале она прокомментировала слова представителя госдепа Мэтью Миллера о том, что Москва якобы «уничтожает журналистику в стране».

В ответ на его заявление она задалась вопросом, является ли оно «наглостью, глупостью, или и тем, и другим, объединенным понятием либеральной демократии».

«Меры ответные. Введены в связи запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всем Россию», — написала Захарова.

До этого сообщалось, что Россия с 25 июня ограничит доступ со своей территории к вещательным ресурсам ряда средств массовой информации Европейского союза (ЕС). Таким образом российская сторона отвечает на принятое 17 мая Советом ЕС решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ, которое вступает в силу 25 июня.

Ранее во Франции призвали отказаться от русофобской истерии после запрета СМИ ЕС в России.

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