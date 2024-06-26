Решение властей России о блокировке на территории страны целого ряда европейских СМИ свидетельствует о том, что Западу необходимо прекратить антироссийскую истерию. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик подчеркнул, что объявление Москвой о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ является всего лишь «око за око». По словам Филиппо, Европейский союз первым поспешил, незаконно запретив у себя российские СМИ.

Лидер партии «Патриоты» отметил, что Западу следует отказаться от антироссийской истерии в НАТО и незамедлительно прекратить поставлять вооружения на Украину. Это позволит избежать новых ограничений со стороны России.

Филиппо призвал вести с Россией диалог и поощрять мир.

До этого сообщалось, что в России с 25 июня заблокируют 81 СМИ Европейского союза.

Ранее в Госдуме назвали положительный аспект санкций ЕС против российских артистов.