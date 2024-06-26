В офисе Зеленского отвергли план советников Трампа по урегулированию конфликта

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг план советников Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. В беседе с Reuters он призвал опираться на так называемую формулу мира Владимира Зеленского.

По словам Подоляка, было бы странно замораживать конфликт по линии соприкосновения, поскольку, считает он, Россия незаконно занимает украинскую территорию.

«У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Зеленским, там четко сказано — мир может быть только справедливым и мир может быть основан только на международном праве», — сказал советник Зеленского.

Во вторник, 25 июня, агентство сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американских траншей в случае отказа от переговоров с российской стороной. По словам Флейтца, Украина не должна «официально уступать» территории России. Он подчеркнул, что ВСУ уже вряд ли удастся восстановить контроль над всей зоной конфликта в ближайшей перспективе.

Ранее в Кремле заявили, что план советников Трампа должен учитывать ситуацию на поле боя.