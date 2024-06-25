В Кремле заявили, что план советников Трампа должен учитывать ситуацию на поле боя

Предложенный советниками экс-президента США Дональда Трампа план по урегулированию конфликта на Украине должен учитывать ситуацию на линии сопроикосновения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Reuters.

«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — сказал он.

Во вторник, 25 июня, агентство сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американских траншей в случае отказа от переговоров с российской стороной.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.