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В Кремле заявили, что план советников Трампа должен учитывать ситуацию на поле боя

Песков: в плане советников Трампа по Украине надо учитывать ситуацию на фронте

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MGIMO360 TV/YouTube

Предложенный советниками экс-президента США Дональда Трампа план по урегулированию конфликта на Украине должен учитывать ситуацию на линии сопроикосновения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Reuters.

«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — сказал он.

Во вторник, 25 июня, агентство сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американских траншей в случае отказа от переговоров с российской стороной.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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