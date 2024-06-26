В США заявили, что конфискация российских активов приведет к потере доверия

Конфискация российских активов может навредить США и подорвать доверие зарубежных бизнес-партнеров страны. Такое мнение выразила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр, сообщает РИА Новости.

По ее словам, произвольное изъятие чужих активов приведет лишь к тому, что «вам не станут доверять и никто не захочет иметь с вами дело». Сэйр выразила удивление, что политики, принимавшие это решение, «не в состоянии продумать» последствия.

После начала российской военной операции на Украине в 2022 году западные страны заморозили активы ЦБ РФ примерно на €260 млрд. По результатам прошлого года депозитарий получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.

13 июня сообщалось, что страны G7 выделят Украине $50 млрд под залог доходов от замороженных активов РФ. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз утвердил передачу Украине средств из активов России.