В Швейцарии раскритиковали решение о реэкспорте своего оружия на Украину

Разрешение на поставку Украине швейцарского оружия, находящегося на складах в других странах, сделает Швейцарию стороной конфликта. Такое мнение выразил депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хир, пишет газета Blick.

«Швейцария могла бы сыграть важную роль нейтрального посредника во избежание дальнейшего кровопролития. Вместо этого наш федеральный президент и Федеральный совет позволили Украине использовать себя в своих интересах», — отметил Хир.

По мнению политика, решение Комиссии Национального совета о возможности поставки на Украину швейцарской военной техники с зарубежных складов стало «искажением политики нейтралитета» и делает страну участницей конфликта.

Резюмируя, Хир посоветовал принимавшим это решение парламентариям отправить воевать на Украину своих родственников, мужей и сыновей.

18 июня сообщалось, что Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия на Украину. Парламентарии подчеркнули, что это станет возможным, если Украина воспользуется своим «законным правом на самооборону», «не нарушит права человека» и «не будет использовать это оружие против мирных жителей».

Ранее в Швейцарии узнали об отказе украинских военнообязанных возвращаться на родину.