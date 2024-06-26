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Лавров заявил о решении БРИКС «взять паузу» в приеме новых членов

Лавров: страны БРИКС решили взять паузу по вопросу вступления новых членов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны БРИКС приняли решение взять паузу по вопросу принятия новых членов в состав объединения. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил во время встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

«Подавляющим большинством голосов в «десятке» (на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. — «Газета.Ru») решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза. Параллельно готовятся категории стран-партнеров — «ступени» перед полным членством. Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — сказал дипломат.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В июне глава МИД Таиланда Марис Санджампонг вручил Лаврову письмо о намерении страны вступить в БРИКС.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что в БРИКС при председательстве России развернута работа по наращиванию взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях и космосе.

Он также отметил, что российское председательство «набрало уверенный темп».

С 1 января 2024 года председательство в объединении БРИКС перешло к России.

Ранее Путин рассказал о значении БРИКС.

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