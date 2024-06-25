Посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek заявил, что реакция США на инициативу Путина означает, что им не нужен мир на Украине.

По словам Антонова, целью США является стратегическое поражение России.

«14 июня президент России Владимир Путин предложил мирный план прекращения украинского конфликта. В ответ мы увидели лишь новые поставки оружия киевскому режиму <...> Таким образом, реакция Вашингтона очевидна: местным политикам не нужен мир», — пояснил дипломат.

До этого Антонов говорил, что удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS свидетельствует о том, что Вашингтон встал на сторону международного терроризма.

Он подчеркнул, что администрация США демонстративно поддерживает преступления украинских властей, тем самым встав на сторону международного терроризма.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.