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Минюст США назвал ожидаемую дату сделки с Ассанжем

Минюст США ожидает провести сделку с Ассанжем 26 июня

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Henry Nicholls/Reuters

В министерстве юстиции США заявили, что сделка с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем должна состояться 26 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Ассанжу будет вынесен приговор, а после он отправится в Австралию.

«Мы ожидаем, что подзащитный признает обвинение в заговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, связанной с национальной обороной США», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что министерство юстиции США не стало комментировать сделку Ассанжем, который может частично признать вину.

25 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы и вылетел в Австралию. Он согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения, а власти США за это отказались требовать его экстрадиции. Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора, а затем содержался в тюрьме близ Лондона, обвиняли в одной из крупнейших утечек секретных документов в истории Америки.

Позже его супруга сообщила, что намерена вместе с неравнодушными людьми создать фонд для восстановления здоровья мужа, длительное время находившегося в заключении.

Ранее сообщалось, что Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан.

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