Билл Гейтс испугался победы Трампа на выборах

Вся деловая среда Соединенных Штатов столкнется с большой неопределенностью, если Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах. Об этом в интервью Bloomberg заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

По его мнению, трудно предсказать американскую политику, а также делать прогнозы о том, кто победит и насколько значительными могут быть предстоящие изменения.

25 июня издание Reuters писало, что советники Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили ему план урегулирования украинского конфликта, который предполагает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры с РФ, Трамп может рассмотреть этот вариант, если придет к власти в США.

До этого Трамп заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в скором времени втянет страну в третью мировую войну.

Ранее в Bloomberg узнали, что Трамп выбрал вице-президента.