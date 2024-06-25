На Украине уволили главу Винницкой ОВА

Кабмин Украины уволил главу Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Согласовано увольнение Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой облгосадминистрации», — говорится в сообщении.

Борзов занимал должность главы Винницкой облгосадминистрации с июня 2020 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку командующего Объединенными силами армии страны Юрия Содоля. Он добавил, что соответствующую должность займет бригадный генерал Андрей Гнатов.

Также спикер Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук покинул должность. Он намеревался снова вернуться на пост спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.