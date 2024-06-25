Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине уволили главу Винницкой ОВА

Кабмин Украины уволил главу Винницкой ОВА Сергея Борзова

close
100%
Винницкая областная государственная администрация

Кабмин Украины уволил главу Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Согласовано увольнение Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой облгосадминистрации», — говорится в сообщении.

Борзов занимал должность главы Винницкой облгосадминистрации с июня 2020 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку командующего Объединенными силами армии страны Юрия Содоля. Он добавил, что соответствующую должность займет бригадный генерал Андрей Гнатов.

Также спикер Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук покинул должность. Он намеревался снова вернуться на пост спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами