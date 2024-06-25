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На Украине рассказали, когда начнутся основные переговоры о вступлении в ЕС

Вице-премьер Украины: основные переговоры о принятии в ЕС начнутся в 2025 году

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Global Look Press

Основной этап переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) начнется не раньше 2025 года. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет ТАСС.

Во вторник, 25 июня, заместитель главы украинского правительства прибыла на встречу с представителями ЕС. До начала мероприятия она успела пообщаться с журналистами и рассказала им, что сейчас Киев и Брюссель намерены приступить к двустороннему процессу скрининга.

«Он продлится по крайней мере до конца этого года. Тогда мы будем готовы определить, какие направления мы затем откроем. Вскоре после этого, в 2025 году, мы будем готовы принять первые решения», — сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что в следующие несколько месяцев Украина должна представить ЕС дорожные карты готовящихся в стране трансформаций.

До этого газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что «предметные» переговоры о принятии Украины в состав регионального содружества начнутся только в следующем году. При этом официальной датой начала обсуждения этого вопроса будет считаться 25 июня 2024 года.

Ранее в ЕС согласовали обязательства по безопасности между региональным содружеством и Украиной.

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