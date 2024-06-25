Помощник Путина призвал мир подумать о переменах в санкциях против КНДР

Международному сообществу пора подумать, что нужно менять в режиме санкций ООН против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Наверное, пришло время международному сообществу подумать о том, как и что нужно менять в этом ооновском санкционном режиме», — заявил он.

По его мнению, санкции против Северной Кореи выглядят «странно». Он привел в пример ограничения, связанные с трудовой миграцией, подчеркнув, что такие санкции не являются гуманными.

24 июня бывший советник главы Пентагона в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты предприняли попытку изолировать Россию от мирового сообщества, однако сами оказались в изоляции, поскольку Глобальный Юг отказал Западу в политике санкций против РФ.

20 июня президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Северную Корею сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда.

Ранее россиянам назвали стоимость тура в Северную Корею.