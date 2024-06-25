Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощник Путина призвал мир подумать о переменах в санкциях против КНДР

Ушаков: миру пора подумать, что нужно менять в режиме санкций ООН против КНДР

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Международному сообществу пора подумать, что нужно менять в режиме санкций ООН против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Наверное, пришло время международному сообществу подумать о том, как и что нужно менять в этом ооновском санкционном режиме», — заявил он.

По его мнению, санкции против Северной Кореи выглядят «странно». Он привел в пример ограничения, связанные с трудовой миграцией, подчеркнув, что такие санкции не являются гуманными.

24 июня бывший советник главы Пентагона в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты предприняли попытку изолировать Россию от мирового сообщества, однако сами оказались в изоляции, поскольку Глобальный Юг отказал Западу в политике санкций против РФ.

20 июня президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Северную Корею сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда.

Ранее россиянам назвали стоимость тура в Северную Корею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами