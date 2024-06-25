Пушков объяснил, почему Макрон передумал отправлять войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение не отправлять войска на Украину из-за внутриполитической борьбы в своей стране. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Макрон дал задний ход: в ближайшее время, заявил он, Франция не отправит войска на Украину. Оно и понятно: Макрону сейчас не до войск. Его движение проигрывает выборы», — написал Пушков.

24 июня Макрон заявил, что французские военнослужащие в ближайшем будущем не будут принимать участие в боевых действиях на Украине.

После этого Эммануэль Макрон заявил, что Франция может столкнуться с гражданской войной, поскольку в преддверии выборов в парламент в стране есть программы ультраправых и ультралевых политических блоков.

Также президент Франции заявил, что он готов был бы продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее во Франции объяснили, почему Макрон «стал молчаливым» по вопросу Украины.