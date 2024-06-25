Эрдоган позвонил Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма, осудил теракты с ненавистью и выразил соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и пожелания скорейшего выздоровления раненым», — сообщает пресс-служба.

Также в ходе беседы Эрдоган заявил, что Анкара стремится к урегулированию и прекращению всех конфликтов в регионе.

До этого в силовых структурах Дагестана установили личность одного из террористов.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее в Дагестане правоохранители приступили к работе по выявлению лиц, связанных с боевиками.