Проевропейские партии Грузии намерены отправить в отставку правительство

Ряд оппозиционных партий Грузии, выступающих с позиций евроинтеграции, намерены «работать вместе», чтобы отправить в отставку действующее правительство страны после принятия закона об иноагентах и «срыва» заявки на вступление Грузии в ЕС. Об этом пишет Politico.

«Ведущие оппозиционные партии Грузии договорились работать вместе во время общенациональных выборов в октябре, чтобы попытаться свергнуть правящую партию «Грузинская мечта», которая, по их словам, сорвала заявку страны на вступление в ЕС», - говорится в сообщении издания.

Речь идет о партиях «Единое национальное движение» (ЕНД), либеральной «Лело для Грузии», «Новый политический центр — Гирчи», «Ахали», «За Грузию», «Европейские социалисты». Издание пишет, что последние две партии на данный момент отказались подписывать соглашение с намерением «вернуть Грузию на путь быстрой интеграции в ЕС».

В рамках соглашения подписанты обязались разработать стратегию совместной кампании, чтобы не потерять голоса друг другу на октябрьских выборах, а также поддержать переизбрание нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. В заявлении также есть призыв к западным странам помочь обеспечить «свободные и справедливые выборы».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз готов лишить Грузию финансирования и поставок со стороны Европейского фонда мира в случае, если принятый в стране закон об иноагентах останется в силе.

Ранее в Грузии озвучили предполагаемые сроки вступления в ЕС.