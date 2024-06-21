Грузия ставит перед собой амбициозную цель – стать членом Европейского союза к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время выступления на приеме, посвященном Дню независимости Грузии в Берлине, сообщает РИА Новости.

«У нас есть амбициозная цель – сделать Грузию государством — членом Европейского союза к 2030 году. Сегодня наши дети необычным образом исполнили гимн ЕС, и я убежден, что будущее этих детей – в ЕС», – заявил Кобахидзе, добавив, что вступление в объединение является важной национальной задачей.

По словам глав грузнского правительства, для достижения данной задачи важна поддержка союзников и дружественных Грузии стран.

14 мая парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял законопроект об иноагентах. За проголосовали 84 депутата, против – 30. Рассмотрение законопроекта сопровождалось в Грузии массовыми протестами и критикой со сторон западных стран.

Ранее премьер Грузии Кобахидзе заявил, что Грузия надеется стать полноправным членом ЕС вместе с абхазскими и осетинскими «братьями и сестрами».