В июне польский фонд «Dobro Zawsze Wraca» уменьшил объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона.

По его словам, в начале июня фонд организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую продовольственные товары, средства личной гигиены, медикаменты и военные аптечки.

Собеседник агентства также рассказал, что в Черновцах, на складах партнерского фонда «Руки Милости», зафиксировали значительное сокращение объема и ассортимента поставок из Европы для Украины по сравнению с маем.

По мнению подполья, вся поступающая в прифронтовые районы на юге гуманитарная помощь используется властями в Киеве исключительно в своих интересах.

19 июня официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни заявил, что правительство южноамериканской республики не собирается вмешиваться в украинский конфликт и поставлять Киеву военную помощь.

15 июня в Белом доме заявили, что США выделят более $1,5 млрд для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и госдепартамент Соединенных Штатов.

В этот же день в министерстве иностранных дел Австрии заявили, что Вена направит дополнительные €10 млн на гуманитарную помощь Украине и Молдавии.

Ранее в Швейцарии объяснили, почему не поставляют оружие Украине.