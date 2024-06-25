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Белоруссия планирует стать членом ШОС в июле

Лукашенко выразил надежду на полноправное вступление Белоруссии в ШОС в июле

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надеется, на то, что в июле его страна станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова передает РИА Новости.

«Было бы очень символично, если бы Беларусь именно в Астане стала бы полноценным членом ШОС. Мы вас будем об этом просить, от председательствующей стороны многое зависит», — сказал он во время встречи с послом Казахстана Ерланом Байжановым.

Лукашенко отметил, что Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС в текущем году, при этом в феврале этого года были ратифицированы документы о членстве Белоруссии в организации.

Лукашенко также высказался о «непростой обстановке в мире».

«Это и на нас, и на наши отношения влияет. Особенно угрозы санкционной политики со стороны Запада, но мы сотрудничаем и должны находить направления, не создавая проблем для Казахстана», — добавил белорусский лидер.

До этого сообщалось, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита ШОС в Астане намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин раскрыл роль Эрдогана в заключении зерновой сделки.

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