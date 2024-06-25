ХАМАС хочет, чтобы РФ была гарантом прекращения огня в Газе

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Мы все еще настаиваем, чтобы Россия была гарантом такого договора о прекращении огня, потому что очевидно — США на стороне Израиля и их позиция не чиста. Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении. Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», — сообщил Марзук.

До этого Марзук заявил, что палестинское движение ХАМАС не намерено просить у РФ военной поддержки в палестино-израильском конфликте. Он уже провел переговоры с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Марзук добавил, что в руководстве ХАМАС считают, что движение может обойтись своими силами в продолжающемся военном конфликте с Израилем.

Также Марзук заявлял, что ХАМАС выразил готовность в первую очередь освободить двух израильтян, обладающих российским гражданством, при условии достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По данным израильских официальных источников, в настоящее время в Газе находятся 120 заложников, из которых 39, по их утверждениям, не выжили.

Ранее сообщалось об отсутствии уверенности в США в том, что они смогут помочь Израилю в случае войны с Ливаном.