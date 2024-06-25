Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США оценили влияние на Запад визита Путина в КНДР

Asia Times: визит Путина в Северную Корею может нанести ущерб Западу

close
100%
KCNA/Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею может нанести ущерб Западу. Об этом написала Asia Times (АТ).

В статье издания, которое базируется в США, говорится, что российский лидер открыл геополитический фланг, который может ударить по Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет.

Авторы материала считают, что поражение в конфликте на Украине очень серьезно ударит по США. «Катастрофа на Украине» может подорвать гегемонию Штатов даже в большей степени, чем «вечные войны» в Ираке и Афганистане».

18 июня российский лидер прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

24 июня Путин направил главе КНДР телеграмму, в которой заявил, что государственный визит в Северную Корею имел особое значение, обеспечив вывод отношений Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами