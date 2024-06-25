В США оценили влияние на Запад визита Путина в КНДР

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею может нанести ущерб Западу. Об этом написала Asia Times (АТ).

В статье издания, которое базируется в США, говорится, что российский лидер открыл геополитический фланг, который может ударить по Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет.

Авторы материала считают, что поражение в конфликте на Украине очень серьезно ударит по США. «Катастрофа на Украине» может подорвать гегемонию Штатов даже в большей степени, чем «вечные войны» в Ираке и Афганистане».

18 июня российский лидер прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

24 июня Путин направил главе КНДР телеграмму, в которой заявил, что государственный визит в Северную Корею имел особое значение, обеспечив вывод отношений Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.