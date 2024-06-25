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Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление об освобождении Ассанжа

Кеннеди-младший назвал признание вины Ассанжем плохой новостью для США

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Brian Snyder/Reuters

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший приветствовал освобождение основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметив при этом, что факт признания им вины стал плохой новостью для США, поскольку страна криминализировала журналистику. Своим мнением политик поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Ассанж заключил сделку о признании вины и выйдет на свободу! Я очень рад. Он герой поколения. Плохая новость заключается в том, что ему пришлось признать себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. Это означает, что государству безопасности США удалось криминализировать журналистику», — подчеркнул он.

По оценке Кеннеди-младшего, государство создало «ужасающий прецедент и нанесло большой удар по свободе прессы».

Ранее аккаунт WikiLeaks в социальных сетях сообщил об освобождении Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы, откуда он отправляется в родную Австралию.

Предшествовавшие этому новости гласили о возможной сделке основателя WikiLeaks с американским обвинительным органом, в рамках которой он частично признает свою вину в обмен на уже отбытое наказание.

Жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж выразила благодарность всем, кто помог в его освобождении.

По информации CBS, данная сделка должна полностью уладить все юридические проблемы, связанные с Джулианом Ассанжем. Телеканал уточняет, что окончательное решение будет принято в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов — американской территории в Тихом океане.

Джулиан Ассанж приобрел мировую известность благодаря созданию платформы WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных документов, включая видеозапись с жертвами среди мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

Ранее сообщалось, что Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан.

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