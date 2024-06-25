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Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан

ABC: Ассанж 25 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан

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Peter Nicholls/Reuters

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 26 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова), где, как ожидается, он частично признает свою вину в рамках сделки с прокуратурой США. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на власти Сайпана.

«Официальные лица на Сайпане подтвердили, что Джулиан Ассанж лично предстанет перед судом завтра утром. Ожидается, что Ассанж признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям, поэтому ему необходимо явиться в суд», — проинформировал телеканал.

Слушание назначено на 9:00 по местному времени (2.00 мск).

25 июня премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в Австралии хотят, чтобы освобожденный основатель платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж вернулся домой, его дело тянулось слишком долго.

До этого аккаунт WikiLeaks в социальных сетях сообщил об освобождении Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы, откуда он отправляется в родную Австралию.

Ранее Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа.

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