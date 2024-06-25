Ушаков заявил, что Запад будет воевать до последнего украинца

Западные страны не слышат предложения РФ по урегулированию украинского конфликта, напротив, Запад намерен воевать с Россией «до последнего украинца». Об этом на форуме «Примаковские чтения» заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Запад нас не слышит и намерен воевать до последнего украинца», — отметил он.

Ушаков на форуме также говорил, что предложение президента России Владимира Путина открывает возможность буквально сразу положить конец вооруженному конфликту на Украине.

Путин в приветствии участникам упомянутого форума подчеркнул, что предложенная Россией мирная инициатива по Украине реально предусматривает возможность урегулировать украинский конфликт, при этом многие западные политики даже не захотели вникнуть в суть выдвинутых Москвой предложений.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в США заявили, что Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной.