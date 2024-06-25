Ушаков: предложение Путина может «буквально сразу» завершить конфликт на Украине

Предложение президента России Владимира Путина открывает возможность буквально сразу положить конец вооруженному конфликту на Украине. Об этом во время выступления на «Примаковских чтениях» заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Именно на это [на предотвращение конфликтов, подобных украинскому, в будущем] направлено конкретное предложение России, открывающее возможность для того, чтобы положить конец вооруженному противостоянию и перевести его в политико-дипломатическое русло», — заявил он.

По словам помощника президента, со стороны России положен на стол вариант, «который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия».

Также Ушаков добавил, что людской потенциал на Украине еще не исчерпан, поэтому Запад намерен продолжать воевать до последнего украинца.

14 июня Владимир Путин заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

Он отметил, что после того, как украинские власти заявят о готовности к такому решению и начнут реальный вывод войск из указанных регионов, из Москвы незамедлительно, «буквально в ту же минуту» последует приказ о прекращении огня и начале переговоров.

Ранее в Кремле заявили, что мирное предложение Путина по Украине пока в силе.