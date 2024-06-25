Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушаков: предложение Путина может «буквально сразу» завершить конфликт на Украине

Ушаков: предложенные Путиным условия могут остановить кровопролитие на Украине

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Предложение президента России Владимира Путина открывает возможность буквально сразу положить конец вооруженному конфликту на Украине. Об этом во время выступления на «Примаковских чтениях» заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Именно на это [на предотвращение конфликтов, подобных украинскому, в будущем] направлено конкретное предложение России, открывающее возможность для того, чтобы положить конец вооруженному противостоянию и перевести его в политико-дипломатическое русло», — заявил он.

По словам помощника президента, со стороны России положен на стол вариант, «который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия».

Также Ушаков добавил, что людской потенциал на Украине еще не исчерпан, поэтому Запад намерен продолжать воевать до последнего украинца.

14 июня Владимир Путин заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

Он отметил, что после того, как украинские власти заявят о готовности к такому решению и начнут реальный вывод войск из указанных регионов, из Москвы незамедлительно, «буквально в ту же минуту» последует приказ о прекращении огня и начале переговоров.

Ранее в Кремле заявили, что мирное предложение Путина по Украине пока в силе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами