Путин охарактеризовал инициативы РФ по Украине

Предложенная Россией мирная инициатива по Украине реально предусматривает возможность урегулировать украинский конфликт, при этом многие западные политики даже не захотели вникнуть в суть выдвинутых Москвой предложений. Это отметил в приветствии участникам X Примаковских чтений президент РФ Владимир Путин, его обращение зачитал помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта», — говорится в обращении президента.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в США заявили об угрозе ядерной войны из-за отказа Запада от предложений Путина по Украине.