В США заявили об угрозе ядерной войны из-за отказа Запада от предложений Путина по Украине

Отказ Запада от рассмотрения предложенных президентом России Владимиром Путиным условий по урегулированию конфликта на Украине подвергает опасности весь мир. такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил американский экономист Джеффри Сакс.

«Когда же эти глупцы на Западе поймут – Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО, и новые провокации могут перерасти в ядерную войну», — сказал он.

22 июня корреспондент американского издания Responsible Statecraft (RS) Блейз Малли обратил внимание на ужесточение позиции Владимира Путина по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Украине предрекли территориальные потери из-за отказа Зеленского от предложения Путина.