В МИД Украины рассказали, сколько шагов осталось до вступления страны в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для ассоциации страны с Европейским союзом (ЕС) правительству предстоит привести законодательство в соответствие со стандартами союза, после чего формально останется «три шага» к полноправному членству. Его слова передает РИА Новости.

«Будет такая инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут отдельно открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать над тем, чтобы приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами Евросоюза по каждому блоку», — рассказал дипломат.

По его словам, после этого до того дня, когда Украина станет полноправным членом ЕС, останется три шага.

После завершения переговоров, уточнил он, комиссия должна выдать свое заключение об успешном их завершении и о том, что Украина достигла соответствия критериям вступления. Затем принимается решение о подписании соглашения о вступлении страны в союз. Третий этап, по его словам, это ратификация соглашения парламентами стран-членов ЕС.

25 июня венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил, что вступление Украины в состав Европейского союза займет годы, а представления украинского президента Владимира Зеленского о нескольких месяцах является утопией.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Украина собираются до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для страны.

Ранее Евросоюз утвердил передачу Украине средств из активов России.