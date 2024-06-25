РФ рассчитывает, что Южная Корея спокойно воспримет соглашение Москвы и Пхеньяна

Россия рассчитывает на то, что Сеул с пониманием воспримет заключенный между РФ и КНДР договор о всеобъемлющем партнерстве, а здравый подход к выстраиванию отношений с Москвой возобладает. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией», — подчеркнул он.

Руденко добавил, что отношения Москвы и Сеула удалось оставить в «прагматичном русле» несмотря на то, что Южная Корея поддержала политику западных санкций против России.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и Южной Кореи будут продолжать ухудшаться из-за того, что Сеул бездумно следует политике западных санкций против РФ.

Как отметил заместитель председателя Совбеза РФ, Сеул «суетится» из-за подписанного договора между РФ и КНДР о всеобъемлющем партнерстве. Россия, заявил Медведев, будет неукоснительно исполнять его, включая статьи о взаимной безопасности государств.

Ранее в МИД назвали договор России с КНДР предупреждением.