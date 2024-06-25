В МИД России заявили, что определены все формулировки соглашения с Ираном

Работа над текстом соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном практически завершена, найдены все формулировки. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что соглашение будет подписано в самое ближайшее время. Он подчеркнул, что основная задача для России и Ирана сейчас состоит в том, чтобы завершить все необходимые процедуры.

До этого сообщалось, что Центральный банк Ирана работает над реализацией идеи офшорного риала и планирует вскоре задействовать его в финансовых операциях с Россией.

13 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

11 июня, стало известно, что всеобъемлющий договор России и Ирана целиком согласован, однако пока еще его не могут подписать.

Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.