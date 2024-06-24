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В МИД Турции рассказали, как долго будет сохраняться риск ядерного столкновения

МИД Турции: риск ядерного столкновения сохранится до конца конфликта на Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уверен, что с продолжением украинского конфликта риск ядерного столкновения в мире будет сохраняться. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Анкара с самого начала боевых действий предупреждала об опасности ядерного столкновения. Он подчеркнул, что в конце концов каждой из сторон конфликта придется использовать средства, способные повлиять на исход вооруженного противостояния.

«До тех пор, пока продолжаются боевые действия, этот риск (ядерного столкновения. — «Газета.Ru») будет сохраняться. От этого никуда не деться», — подчеркнул министр.

Также Фидан добавил, что в какой-то момент может возникнуть ситуация, из-за которой «искра» вооруженного противостояния распространится на другие места.

23 июня американский экономист Джеффри Сакс заявил, что отказ западных стран от обсуждения предложений президента РФ Владимира Путина по урегулированию кризиса на Украине подвергает опасности весь мир. Как он сказал, новые провокации со стороны США и их союзников могут привести к началу ядерной войны.

Ранее в МИД РФ рассказали, как Украина ставит ядерную безопасность Европы под угрозу.

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