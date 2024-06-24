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В МИД Турции заявили, что ждут Путина с визитом

Фидан: в Турции ждут Путина с визитом, президенты могут обсудить этот вопрос

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Turkish Presidential Press Office/Reuters

В Турции ждут с визитом президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан в эфире телеканала Haberturk.

«Мы ждем господина Путина с визитом к нам», — сказал руководитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Фидан напомнил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее приглашал российского лидера, речь шла конкретно о его прибытии республику. Министр напомнил, что сначала в России были выборы, потом — в Турции. Фидан не исключил, что в ближайшие дни лидеры вернутся к обсуждению этого вопроса.

В понедельник, 24 июня, в Кремле подтвердили возможную встречу Путина и Эрдогана.

20 июня стало известно, что глава Турции на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане намерен провести переговоры с Путиным.

До этого в администрации Эрдогана рассказали о подготовке его встречи с российским президентом во время саммита ШОС 3-4 июля в Казахстане.

Ранее Путин раскрыл роль Эрдогана в заключении зерновой сделки.

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