В Кремле подтвердили возможную встречу Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что возможность встречи российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прорабатывается. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что встреча двух лидеров может состояться в столице Казахстана — Астане.

20 июня стало известно, что глава Турции на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане намерен провести переговоры с Путиным. Об этом сообщил турецкий новостной телеканал Habertürk.

12 июня в администрации Эрдогана рассказали о подготовке его встречи с российским президентом во время саммита ШОС 3-4 июля в Казахстане.

До этого Эрдоган рассказал журналистам, что глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего недавнего визита в Москву подробно обсудил с Путиным тему выборов в курдских районах Сирии.

Ранее Боррель назвал условия возобновления диалога с Турцией насчет Совета по ассоциации ЕС.