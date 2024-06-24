Журналист иронично высказался о роли НАТО в конфликте на Украине

Эскалация конфликта на Украине со стороны стран НАТО рискует привести к мировой войне. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

По его словам, сначала НАТО выступало за «ненужную войну» на Украине, пытаясь расширить свое присутствие на заднем дворе России, несмотря на предостережения Москвы, теперь же альянс хочет спровоцировать мировую войну, предоставив ВСУ американское оружие для ударов по РФ.

«Действительно, «оборонительный союз», — сыронизировал Боуз.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

В связи с этим посол США Линн Трейси была вызвана в министерство иностранных дел. Дипломату был сделан демарш в связи «преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», нанесшего ракетный удар по мирному населению Севастополя.

Ранее кандидат в президенты США предупредил о последствиях удара по Севастополю.